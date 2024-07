Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung mit einem Messer führt zu Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag sorgte ein Verkehrsunfall im Musikerviertel für Aufsehen. Wie der Polizei bekannt ist, resultierte der Unfall aus einer Vorgeschichte: Laut Augenzeugen kam es gegen 12 Uhr vor einer Kneipe in der Pirmasenser Straße zu einem Streit zwischen einem 19 und einem 25-jährigen Mann. Hierbei soll der ältere der beiden plötzlich ein Messer gezogen und sein Gegenüber bedroht haben. Der 19-Jährige aus dem Donnersbergkreis ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtpark. Weil der Angreifer dem jungen Mann hinterherlief, setzte sich ein Begleiter des Flüchtenden in seinen Wagen und fuhr den Streithähnen nach. Nachdem der 20-jährige Fahrer seinen Kumpanen eingeholt hatte, stieg dieser hinzu, um danach mit dem Auto das Weite zu suchen. Im Bereich Beethovenstraße / Ecke Schuhmannstraße verlor der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über den Ford Kuga und stieß zunächst gegen einen geparkten Skoda und letztendlich gegen ein Baugerüst, wo der Wagen auch stehen blieb. Die eingetroffene Polizeistreife stellte fest, dass der 20-jährige Mann alkoholisiert war. Da weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer auch unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen und ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund dessen muss sich der Unfallverursacher jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. Eine weitere Polizeistreife konnte den 25-Jährigen antreffen und kontrollieren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

