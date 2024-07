Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geklärte Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Samstagnachmittag in der Quellenstraße einen 87-jährigen Mann, wie dieser mit dem rechten Außenspiegel seines PKW den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW streifte. Der Mann stieg hieraufhin aus, beobachtete den Schaden und fuhr weiter. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des PKW gemerkt hatte, konnte der 87-jährige Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab an, dass er den Streifschaden bemerkt hatte, da jedoch niemand vor Ort anzutreffen war, weiterfuhr.|wey

