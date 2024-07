POL-PPWP: Unfallgeschädigter nicht mehr vor Ort/Wer kennt den Geschädigten?

Kaiserslautern (ots) - Ein Streit zwischen zwei Männern endete am frühen Samstagmorgen mit der Schussabgabe aus einer Reizgas-Waffe. Ein 34-Jähriger und ein 24-Jähriger waren in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße in Streit geraten, woraufhin der 24-Jährige einen Bekannten anrief, der ihm kurz später die Reizgas-Waffe vorbeibrachte. Der 24-Jährige schoss seinem Kontrahenten daraufhin aus kurzer Distanz ...

mehr