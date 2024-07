Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallgeschädigter in Otterberg gesucht/wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag, den 12. Juli kurz vor 12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vor der Stadthalle in Otterberg. Der Unfallverursacher erkannte einen eigenen Schaden an seinem Fahrzeug erst kurze Zeit später und kehrte zum Unfallort zurück. Der vermeintlich beschädigte weiße Kleinwagen war jedoch nicht mehr vor Ort. Den Schilderungen folgend muss das beschädigte Fahrzeug mit KL-Kennzeichen einen Schaden am hinteren linken Bereich haben. Der Verursacher kam seiner Pflicht der Unfallanzeige nach und meldete den Vorfall bei der Polizei. Wenn jemand Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben kann, bittet die Polizei in der Gaustraße um Mitteilung unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

