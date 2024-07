Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Streit mit Reizgas-Waffe beschossen

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am frühen Samstagmorgen mit der Schussabgabe aus einer Reizgas-Waffe. Ein 34-Jähriger und ein 24-Jähriger waren in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße in Streit geraten, woraufhin der 24-Jährige einen Bekannten anrief, der ihm kurz später die Reizgas-Waffe vorbeibrachte. Der 24-Jährige schoss seinem Kontrahenten daraufhin aus kurzer Distanz ins Gesicht. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Täter entfernte sich im Anschluss zusammen mit seinem Bekannten in einem Fahrzeug. Die Beamten konnten den 24-Jährigen wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Er händigte die Reizgas-Waffe aus. Dabei handelte es sich um ein erlaubnisfreies Tierabwehrgerät. Gegen den 24-jährigen Täter und seinen 24-jährigen Bekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Reizgas-Waffe wurde als Tatmittel sichergestellt. |Hü

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell