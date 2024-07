POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagmittag befand sich ein 26-jähriger Mann aus Kaiserslautern in einem Lebensmittelgeschäft in der Mainzer Straße. Hiernach begab er sich fußläufig auf den Heimweg und stellte unterwegs das Fehlen seiner Geldbörse fest. Eine Absuche nach der Geldbörse verlief negativ. Am Freitagabend fand der Mann seine Geldbörse mit dem gesamten Inhalt in seinem Briefkasten. Offenbar hatte ein namentlich nicht bekannter ehrlicher Finder ihm die ...

