Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend genoss eine 37-jährige Frau aus Hochspeyer einen Salat, ein Schnitzel und ein Colaweizen in einer Gaststätte Am Stiftsplatz. Die ausstehende Rechnung in Höhe von 38 Euro konnte die Frau jedoch nicht bezahlen. Ihre Personalien wurden an den Restaurantinhaber weitergegeben und ihr wurde ein Hausverbot erteilt.|wey

