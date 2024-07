POL-PPWP: Zum Ferienbeginn Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots) - Eine Stadtbewohnerin erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Nach Angaben der 40-Jährigen wurde sie und ihre 13-jährige Tochter in der Pirmasenser Straße bedroht. Ein ihr unbekannter Mann sprach die beiden gegen 16:30 Uhr in der Fußgängerzone an. Zunächst beleidigte er die zwei Frauen. In einem anschließenden Streitgespräch bedrohte der Unbekannte das Kind. Die Beamten haben die ...

mehr