POL-RE: Bottrop: Schwerpunkteinsatz am ZOB Bottrop - Bilanz

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (21.12.2023) waren die Polizei Recklinghausen und der KOD der Stadt Bottrop erneut gemeinsam im Bereich des ZOB auf Streife. Die Kontrollen des Schwerpunkteinsatzes fanden in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr statt. Sie umschlossen nicht nur den ZOB, sondern auch das nähere Umfeld und den Ehrenpark, sowie die Raser- und illegale Tuningszene.

Mehrere Bürger nutzten die Chance und suchten den Kontakt zu den Einsatzkräften.

Bei dem gestrigen Einsatz erhielten insgesamt fünf Personen Platzverweise für den ZOB und den Berliner Platz, denen sie auch nachkamen. Der KOD stellte vier Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Bottrop und 14 weitere im Verkehrsbereich fest. In Folge mehrerer Personen- und Fahrzeugkontrollen verhängten die Polizistinnen und Polizisten 21 Ordnungswidrigkeiten / Verwarngelder. Zudem schrieben sie mehrere Anzeigen (2x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 1x Anordnen und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis/Anzeige gegen den Fahrzeughalter, 1x Fahren unter dem Einfluss von Drogen + Blutprobe). Im Weiteren stellte die Polizei wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis drei Autos sicher. Letztlich nahmen die Beamtinnen und Beamten noch eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung auf, die ihnen durch unbeteiligte Dritte mitgeteilt wurde. Ein 26-jährigen Bottroper hatte zwei junge Frauen aus Bottrop (16) und Gelsenkirchen (21) in einem Bus ans Gesäß gefasst, wodurch diese sich belästigt fühlten. Während der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann als Tatverdächtiger einer weiteren sexuellen Belästigung in Frage kommt, die bereits einige Tage zuvor aufgenommen wurde. Sie nahmen ihn daher mit zur Wache. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Kripo wird sich der Sachlage annehmen.

Friederike Zurhausen, Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Recklinghausen: "Ich betonte bereits mehrfach, dass wir uns nicht auf den objektiven Zahlen ausruhen werden. Die Menschen sollen sich in ihrer Stadt sicher fühlen - das ist mir wichtig! Wir bleiben daher am Ball und sind auch weiterhin täglich am ZOB Bottrop für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz und ansprechbar. Ebenso werden wir die gemeinsamen Kontrollen mit dem KOD der Stadt Bottrop fortführen."

