POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in Wohnräume an der Holthauser Straße ein. Sie warfen die Scheibe der Tür mit einer Gartenfigur ein. Anschließend durchsuchten sie einen Großteil der Räume nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Recklinghausen Unbekannte ...

