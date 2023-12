Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in Wohnräume an der Holthauser Straße ein. Sie warfen die Scheibe der Tür mit einer Gartenfigur ein. Anschließend durchsuchten sie einen Großteil der Räume nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Unbekannte durchsuchten zwei Wohnungen in einem Haus am Hamsterweg nach Beute. Die Täter hebelten sowohl vorne, als auch hinten am Gebäude an den Türen und gelangten so am Mittwoch, zwischen 16:15 Uhr und 23:10 Uhr, in die Erdgeschosswohnung. Hier nahmen sie nach ersten Erkenntnissen Schlüssel mit. Im weiteren Verlauf wurde auch die Wohnung im ersten Obergeschoss nach Beute durchsucht. Ob hier etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Die Fluchtrichtung der Einbrecher ist unbekannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

