POL-GI: Gießen: Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen - U-Haft

Gießen (ots) - Pohlheim: Einbruch Ein Einfamilienhaus in der Fichtestraße war das Ziel eines Einbrechers in Watzenborn-Steinberg. Am Dienstag (16.01.2024) drang er zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in den Waschraum des Einfamilienhauses ein. Von dort gelangte er in die Räume und durchsuchte Schubladen und Schränke. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag erbeutete, ...

