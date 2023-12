Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verstärkte Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei bei erhöhtem Reiseaufkommen am Freitagnachmittag

Sachsen-Anhalt (ots)

Eigentums-, Fahrgeld-, Betrugs- und Gewaltdelikte, insbesondere verbale Anfeindungen und körperliche Angriffe zum Nachteil von Kundenbetreuern der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen beschäftigen die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt auf den Bahnhöfen und in den Zügen regelmäßig. Um diesen Straftaten entsprechend entgegenzuwirken, führte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Freitag, den 15. Dezember 2023, in der Zeit von 12:00 - 20:00 Uhr erneut einen verstärkten Fahndungseinsatz auf den Bahnstrecken Magdeburg - Stendal, Magdeburg - Halle/Saale, Halle/Saale - Bitterfeld - Dessau, Halle/Saale - Merseburg, Halle/Saale - Leipzig, Burg - Magdeburg - Braunschweig sowie den dazugehörigen (Haupt-)Bahnhöfen durch. Hierzu kamen insgesamt 36 Bundespolizisten zum Einsatz.

Die Schwerpunktkontrollen erfolgten mit der Zielstellung der Personenfahndung sowie der Bekämpfung der aufgeführten Delikte in den genannten Bereichen.

Im Rahmen von Kontrollen in den Bahnhöfen und Zugstreifen auf den besagten Bahnlinien erfolgten durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Vielzahl von Identitätsfeststellungen. Dabei wurden insgesamt 27 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darunter waren Leistungserschleichungen, Betrugsdelikte, Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Betäubungsmittelgesetz.

Hier wurde unter anderem ein 26-jähriger Deutscher nach Ankunft eines Regionalexpresses aus Leipzig gegen 19:50 Uhr im Hauptbahnhof Dessau kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab, dass er bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Ein Blick in seine mitgeführte Bauchtasche ergab circa 3 Gramm vermutlich Cannabis sowie einen Grinder mit Anhaftungen. Die weitere Durchsuchung seiner Sachen erbrachte in seiner rechten Jackentasche circa 56 Gramm ver-mutlich ebenfalls Cannabis, welches in Folie eingewickelt war. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Zuständigkeitshalber wird der Landespolizei dieser Vorgang übergeben.

Zudem wurde gegen eine 18-jährige Deutsche eine Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ge-fertigt, nachdem sie Bundespolizisten gegen 14:20 Uhr in einem Regio-nalexpress von Halle nach Könnern mit einem Hakenkreuz-Tattoo auf ihrem linken Handrücken aufgefallen war. Sie wurde angewiesen, dies mit ihrer Bekleidung zu verdecken.

Weiterhin wurden zwei Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entspre-chend geahndet. Hier handelte es sich um Verstöße gegen das Waffen- und Bundesnichtraucherschutzgesetz.

Des Weiteren wurden 22 Fahndungstreffer von Personen erzielt und die ausschreibenden Behörden hierzu jeweils in Kenntnis gesetzt.

Unter anderem ging den Einsatzkräften ein 45-jähriger Reisender ins Netz. Er fuhr mit einer S-Bahn von Halle/Saale in Richtung Dessau und wurde gegen 16:50 Uhr entsprechend kontrolliert. Die Abfrage seiner Personalien in dem Fahndungssystem der Polizei ergab gleich drei Ein-träge: Die Staatsanwaltschaften Mühlhausen und Göttingen suchten den aktuellen Wohnort des Deutschen aufgrund von eigenen Ermittlungen wegen Körperverletzung beziehungsweise eines räuberischen Dieb-stahls. Außerdem lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Mann vor. Demnach wurde er im Juli 2021 durch das Amts-gericht Mühlhausen ebenfalls wegen räuberischen Diebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Da der Ge-suchte sich dem Strafantritt nicht stellte und unbekannten Aufenthaltes war, erging am 4. Dezember dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt.

Der erfolgreiche Einsatz der Bundespolizei trug erneut maßgeblich zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühls, sowohl bei den Reisenden, als auch den Mitarbeitern der Bahn, bei. Daher werden auch zukünftig weitere derartige Fahndungsschwerpunkteinsätze der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt geplant.

