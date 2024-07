Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parfum sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend wurde ein PKW in der Fruchthallstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem befanden sich der 38-jährige Fahrer und der 18-jährige Beifahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden in dem Kofferraum des PKW mehrere verpackte sowie hochpreisige Parfumflaschen aufgefunden, wofür keiner der Personen einen Belegnachweis erbringen konnte. Bei der folgenden Durchsuchung des PKW wurde zudem eine vierstellige Bargeldsumme aufgefunden. Die Gegenstände wurden in der Folge sichergestellt und die beiden Personen erkennungsdienstlich behandelt. Hiernach wurden sie auf freien Fuß entlassen.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell