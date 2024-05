Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz

Bansin - Insel Usedom (ots)

Am 19.05.2024 geriet gegen 01:00 Uhr auf einem Campingplatz in Bansin auf der Insel Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald, ein Wohnwagen in Brand. Die vier deutschen Urlauber im Alter von 52 bis 58 Jahren konnten den Wohnwagen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Wohnwagen brannte komplett nieder. Durch die Hitze wurde ein zweiter Wohnwagen in der Nähe des Brandortes leicht beschädigt. Die Feuerwehren aus Bansin und Ahlbeck waren mit insgesamt 20 Kameraden im Einsatz. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der an beiden Wohnwagen entstandene Sachschaden beträgt insgesamt ca. 28.000 Euro. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

