Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte gefährliche Körperverletzung - Angriff auf einen Wahlhelfer der AfD in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 17.05.2024 gegen 22:05 Uhr meldete sich der 18-jährige Geschädigte einer versuchten gefährlichen Körperverletzung bei der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg. Er gab sinngemäß folgendes an: Der 18-jährige Deutsche aus Neubrandenburg ging zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Fuß von der Bushaltestelle Ziolkowskistr. in Richtung Einsteinstr. in der Neubrandenburger Oststadt. Kurz bevor er das AWO Seniorenheim passierte, konnte er zwei Personen wahrnehmen. Eine dieser Personen rief ihm hinterher, dass er stehen bleiben möge. Er blieb stehen und sah, dass sich beide Personen auf ihn zubewegten. Beide Personen trugen schwarze Skimasken und sprachen aktzentfrei Deutsch. Der Geschädigte bemerkte, dass die beiden Männer etwas hinter dem Rücken versteckten. Als sich die Personen unmittelbar vor dem 18-Jährigen befanden, holte eine der Personen einen Baseballschläger hinter dem Rücken hervor und hielt ihm diesen vor das Gesicht. Dabei äußerte er sinngemäß, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass der 18-Jährige die AfD wählt und diese unterstützt. Der Tatverdächtige holte mit dem Baseballschläger aus und schlug damit in Richtung des Geschädigten. Der Geschädigte konnte den Schlag abwehren und vom Tatort flüchten. Er blieb sichtlich unverletzt, klagte jedoch über leichte Schmerzen an der Hand . Ursächlich für diesen Angriff könnte eine Aktivität des Geschädigten am letzten Wochenende (12.05.2024) gewesen sein. An diesem Wochenende verteilte der Geschädigte, welcher angab nicht Mitglied der AfD zu sein, Flyer der AfD in der Innenstadt Neubrandenburg. Schon dabei fiel ihm eine Person auf, welche sich auffällig in seiner Nähe bewegte. Am 16.05.2024 sprach ihn diese unbekannte Person darauf an, fragte ihn, warum er die AfD wählt und gab an, dass er und sein Kumpel nochmal über die Sache mit ihm Reden werden. Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg nahmen die Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

