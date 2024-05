POL-NB: Brand von zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz

Zingst (ots) - Am 17.05.2024 kam es gegen 16:00 Uhr in Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen zu einem Brand mehrerer Objekte. Die Hecke eines Grundstückes in einem Wohngebiet geriet in Brand. Von dort weitete sich das Feuer auf zwei Carports und weiter auf zwei Einfamilienhäuser aus. Insgesamt waren drei Grundstücke vom Brand betroffen. Die Bewohner der betroffenen Grundstücke wurden vorübergehend aus den Gebäuden evakuiert. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten sie ...

