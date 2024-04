Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Am Dienstag aufgegriffen

Landkreis Görlitz (ots)

Am gestrigen Dienstag sind durch Einsatzkräfte der Bundespolizei und einem Fall durch eine Streife des Polizeireviers Weißwasser insgesamt 25 Migranten aufgegriffen worden. Unter den Aufgegriffenen befanden sich afghanische, syrische, indische, pakistanische sowie somalische Staatsangehörige, die in Bad Muskau, Krauschwitz, Deschka (Gemeinde Neißeaue) und Görlitz angetroffen wurden. Während ein Teil der Personen an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben wurde, ist der überwiegende Teil zwischenzeitlich wieder nach Polen zurückgewiesen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell