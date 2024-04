Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwölf Migranten am Montag festgestellt

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Am Montag sind im Laufe des Tages zwölf Migranten festgestellt und später von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Vier Inder waren zuvor bei Bad Muskau unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist, während zwei Afghanen, ein Ägypter und ein Syrer nachweislich über die Altstadtbrücke in Görlitz die Neiße überquert hatten. Dabei hatten zwei der über die Altstadtbrücke Eingereisten beim Erkennen der Ordnungshüter die Füße in die Hand genommen. Während einer der beiden in einem Gebüsch an der Uferstraße wiederentdeckt wurde, gelang es, den anderen in der Rosenstraße zu stellen. Wie zwei Somalier und zwei weitere Afghanen in die Görlitzer Ortsteile Kunnerwitz und Hagenwerder (Bahnhof) gelangten, bleibt unterdessen offen.

