Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pole sitzt mit gefälschtem tschechischen Führerschein hinter dem Steuer

Görlitz, BAB4 (ots)

Gestern ertappten Bundespolizisten einen polnischen Kraftfahrer (22), der sich offensichtlich mit einem gefälschten tschechischen Führerschein hinter das Lenkrad eines polnischen Volvo S60 gesetzt hatte. Der Mann war in der vergangenen Nacht mit seinem Pkw in der Kontrollspur auf der Autobahn erschienen. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Dokumente wurden die Beamten bei dem Führerschein stutzig, später erkannten sie entsprechende Manipulationen auf dem Papier. Zudem stellte sich heraus, dass auf den Namen des 22-Jährigen in Polen keine Fahrerlaubnis ausgestellt ist. Der Sicherstellung des falschen Führerscheins folgt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dazu wird das Autobahnpolizeirevier Bautzen führen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell