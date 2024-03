Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Flucht -Zeugen gesucht-

Kleve (ots)

Am 16.03.2024 gegen 01:55 Uhr ging der 23-jährige deutsche Unfallbeteiligte zu Fuß auf der Fahrbahn der Uedemer Straße am rechten Fahrbahnrand aus Kleve kommend in Richtung Bedburg-Hau. Er war dunkel gekleidet und schwer zu erkennen. Etwa in Höhe Hausnummer 18 befuhr ein Krankenwagen (KTW) die Uedemer Straße in Richtung Kleve. Der Fahrer des KTW versuchte noch mittels Lichtzeichen einen entgegenkommenden PKW auf die schlecht sichtbare Person aufmerksam zu machen. Der in Richtung Bedburg-Hau fahrende silberne oder graue PKW, Limousine, stieß trotz Warnung durch den KTW mit dem Fußgänger auf der Fahrbahn zusammen. Im Anschluss entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit in Richtung Bedburg-Hau, ohne sich um den schwer verletzten Fußgänger zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen. Die Erstversorgung übernahm der bereits vor Ort eingetroffene KTW. Der Fußgänger wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines silbernen Fahrzeugs der Marke BMW gefunden, welche offensichtlich von dem flüchtigen Fahrzeug stammen. Der Verkehrsunfall wurde unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizei Kleve unter der Telefonnummer 02821-5040 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell