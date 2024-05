Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer nach Zeugenhinweis gestoppt

Prerow (ots)

Am 17.05.2024 wurde der Polizei um 14 Uhr der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte auf der L21 zwischen Ahrenshoop und Prerow, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und alarmierte die Polizei. Der deutsche Fahrzeugführer des betroffenen PKW konnte durch die eingesetzten Beamten des PR Bahrt in der Ortslage Prerow festgestellt werden. Ein um 14:30 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme in der Boddenklinik Ribnitz-Damgarten durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

