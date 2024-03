Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Containerbrand - Zeugen gesucht

Mayen, Albertus-Magnus-Straße (ots)

Am 20.03.2024, wurde die Polizei Mayen gegen 23:55 Uhr über einen brennenden Sperrmüllcontainer in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Container zwischen zwei Wohnhäusern abgestellt war. Durch die Brandhitze wurden an beiden Häusern je ein Fenster und die Hausfassaden in den Erdgeschossen beschädigt. Die Feuerwehr Mayen war schnell mit 12 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers durch eine Schaumlöschung verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird weiter untersucht. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Wer hat verdächtige Personen vor dem Brand in Nähe des Containers gesehen? Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell