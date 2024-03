POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall in Bad Neuenahr, Hauptstraße/ Hemmesser Straße

Bell (ots) - Am 19.03.2024 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis die L 82 aus Bell kommend in FR Ettringen. Aus bislang ungeklärter Ursache, kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Krad mehrfach. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad ...

mehr