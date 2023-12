Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - 27-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Niederlangen (ots)

Heute Morgen um 01:45 Uhr kam es auf der Hauptstraße (L53) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fußgänger betrat plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache die Fahrbahn der L53. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Caddy konnte nicht mehr vollständig bremsen und ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der eingesetzten Beamten und des Rettungsdienstes verstarb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Da in unmittelbarer Nähe des Unfallortes eine Feier in einer Gaststätte stattfand, auf der sich zuvor auch der Verstorbene aufgehalten hatte, wurde die Feuerwehr Lathen zur Errichtung eines Sichtschutzes hinzugerufen. Ebenfalls befanden sich zwei Notfallseelsorger zur Betreuung der Angehörigen an der Unfallstelle. Die Hauptstraße war für die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen bis etwa 05:30 Uhr gesperrt.

