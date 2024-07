POL-PPWP: Graffiti gesprüht

Polizeipräsidium Westpfalz

Graffiti gesprüht

Kaiserslautern

Unbekannte Täter haben am Samstagabend in der Schreberstraße an einer dortigen Turnhalle die Wände mit Graffiti besprüht. Vor Ort wurden leere Sprühflaschen aufgefunden, welche nun auf Spuren untersucht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

