Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Betrug! Prominente werben für Kredit- und Wertanlagen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) / Donnersbergkreis (ots)

Mit Werbung in Sozialen Medien und manipulierten Interviews von Prominenten locken Anlagebetrüger ihre Opfer. Die Masche: Personen des öffentlichen Lebens erzählen beispielsweise in Talkshows von lukrativen Wertanlagen und wie sie damit viel Geld gemacht haben. Was die Opfer nicht erkennen: Die Videoclips sind gefälscht!

Auf ein solches Video ist ein 67-Jähriger aus der Verbandsgemeinde hereingefallen. Er klickte im Clip auf eine verlinkte Internetseite und landete, ohne es zu merken, bei Betrügern. Der angebliche Finanzdienstleister brachte den Mann dazu, mehr als 25.000 Euro in vermeintliche Kapitalanlagen zu investieren. Angeblich mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz, sollte sich das Geld vermehren, wofür der 67-Jährige extra einen Kredit aufnahm. Als der Mann nach rund zwei Monaten um eine Gewinnauszahlung bat, flog der Betrug auf. Er war Kriminellen auf den Leim gegangen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Auf eine ähnliche Masche fiel ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis herein. Unbekannte versprachen gewinnversprechende Börsen-Anlagen. Die Täter verschafften sich Zugriff auf den Computer der Eheleute und damit auf das Online-Banking ihrer Opfer. Mehr als 15.000 Euro überwiesen sich die Betrüger auf unterschiedliche Bankkonten und brachten die Eheleute um ihr Erspartes.

Die Polizei warnt: Seien Sie vorsichtig bei Angeboten privater Kreditvermittler. Tätigen Sie keine Geldgeschäfte über zweifelhafte Internet-Verlinkungen. Bei finanziellen Schwierigkeiten wenden Sie sich an den Service der Schuldnerberatungsstellen. Ihre Hausbank oder die Verbraucherzentralen können Ihnen behilflich sein.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen warnt auf Ihrer Internetseite unter https://www.bafin.de ganz konkret vor bestimmten Handelsplattformen und Websites. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Betrügern besser schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de im Internet. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell