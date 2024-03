POL Schwaben Nord: Baumaschine entwendet

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) war eine 45-jährige Fahrradfahrerin alkoholisiert in der Werderstraße unterwegs. Gegen 23.45 Uhr bog die 45-Jährige in die Bismarckstraße ab und stürzte dabei alleinbeteiligt vom Fahrrad. Bei der Kontrolle durch die Beamten ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. ...

