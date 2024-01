Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Keine Verletzten nach Balkonbrand

Schwerin (ots)

Mit der Brandursache eines Feuers auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses beschäftigt sich nun das Kriminalkommissariat Schwerin. Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei kamen gestern gegen 15:40 Uhr in der Galileo-Galilei-Straße zum Einsatz. Hier brannte auf dem Balkon eine Markise. Das Feuer konnte schnell gelöscht und größere Schäden verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden an der Markise und an dem Balkon werden auf 500EUR geschätzt. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, wird aktuell untersucht.

