POL Schwaben Nord: Alkoholisiert mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am vergangenen Montag (25.03.2024) versuchten drei bislang Unbekannte eine 20-Jährige vor einer Tankstelle in der Haunstetter Straße auszurauben. Die 20-Jährige verließ gegen 19.45 Uhr die dortige Tankstelle. Hierbei sprachen sie offenbar drei bislang unbekannte Täter an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die 20-Jährige den Forderungen nicht nachkam, gingen die ...

mehr