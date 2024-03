POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Frau an der Wertach im Bereich der Stadionstraße. Die Frau war gegen 17.30 Uhr am östlichen Wertachufer unterwegs. Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Mann, der an seinem Glied manipulierte. Als die Frau die Polizei verständigte, ...

