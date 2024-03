Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Exhibitionistische Handlung - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Mittwoch (27.03.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Frau an der Wertach im Bereich der Stadionstraße.

Die Frau war gegen 17.30 Uhr am östlichen Wertachufer unterwegs. Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Mann, der an seinem Glied manipulierte. Als die Frau die Polizei verständigte, zog sich der Mann an und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm, 50 Jahre, schlanke Statur, blaue Jeans, dunkle Steppjacke, schwarze Mütze, dunkle Turnschuhe, fuhr mit einem schwarzen älteren Herrenrad, hatte ein osteuropäisches/slawisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell