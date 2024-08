LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Nordhausen (ots) - Am 09.08.2024 / in der Zeit von 01:49 Uhr bis 01:53 Uhr überstiegen zwei bislang unbekannte Täter in Uder / Bahnhofstraße den Zaun zu einem Firmengelände. Die beiden Personen hebelten vergeblich an der Zugangstür und versuchten dann ihr Glück an einem Fenster. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: ...

mehr