Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch Teistungen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 09.08.2024 / 03:27 Uhr bis 03:34 Uhr in Teistungen / Am Eichbach in eine Firma ein. Sie beschädigten eine Eingangstür und hebelten anschließend ein Fenster auf. Auf diese Weise gelangten die Unbekannten in die Inneräume, durchsuchten diese und entwendeten ca. 450,-EUR aus einer Handkasse. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000,-EUR.

