LPI-NDH: Auseinandersetzung beim Altstadtfest

Nordhausen (ots) - In der Nacht vom 10.08.2024 auf den 11.08.2024 fühlt sich ein Anwohner im Stadtgebiet Nordhausen durch ein stetiges Piepgeräusch in seiner nächtlichen Ruhe gestört. Bei der Prüfung vor Ort stellten die Beamten als Lärmquelle einen Vogel auf dem Nachbar Grundstück fest, welcher dort in einem Baum saß. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst ...

