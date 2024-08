LPI-NDH: flüchtiger Mopedfahrer gestellt in Hüpstedt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Donnerstag kamen Polizeibeamte in Bad Frankenhausen zu Einsatz, da der Verdacht bestand, dass ein Mann unrechtmäßig eine Stromleitung in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gelegt und diese an das Stromnetz des Hausflures angeschlossen hatte. Der Mann wird sich nun im Strafverfahren wegen der Entziehung elektrischer Energie verantworten müssen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

