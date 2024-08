Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt endet abrupt an einer Hauswand

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 21:00 Uhr versuchten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen eine Verkehrskontrolle mit einem Audi A6 in der Bochumer Straße durchzuführen. Jedoch missachtete der Fahrer des Audi die Anhaltesignale der Beamten und entzog sich der Kontrolle mit stark überhöter Geschwindigkeit in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. An der Kreuzung Bochumer Straße/ Freiherr-vom-Stein-Straße/Oskar-Cohn-Straße beabsichtigte der Audifahrer über die Oskar-Cohn-Straße seine rasante Fahrt fortzusetzen. Jedoch war die Geschwindigkeit zu hoch und der Fahrer des Audi verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß in weiterer Folge gegen die Hauswand des Hotel Nordhausen. Beide Insassen des Audi konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen. Der Beifahrer flüchtete in weiterer Folge vom Unfallort und konnte auch im Rahmen weiterer Fahndungsmaßnahmen nicht wieder aufgegriffen werden. Der 22 Jährige serbische Staatsbürger welcher den Audi fuhr, wurde zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen festgehalten, später auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR, wobei der Audi nicht weiter fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gebäudeschaden des betroffenen Hotels wird aktuell auf 13.000,- EUR geschätzt. Gegen den 22 jährigen Serben wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

