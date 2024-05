Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand eines Zeltes - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Maifeiertag, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 09:40 Uhr, wurde eine Seitenwand eines Zeltes, welches im Rahmen einer Veranstaltung am Theaterplatz aufgebaut war, durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Brandschaden an der Seitenwand erstreckt sich auf ca. 6 m². Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, das die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet hat, ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel-Nr.: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

