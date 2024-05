POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person; Hubschrauber im Einsatz; Pressemittleilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in der Bothestraße in Heidelberg am 01.05.2024 um 23:50 Uhr zu einem Brandausbruch an einer Garagenanlage. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein direkt daran anschließendes Wohnhaus über. Die schnelle Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zeigte Wirkung, was zur Folge hatte, das ein weiteres Ausbreiten ...

