Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.07.2024 gegen 01:45 Uhr befand sich der 29-jährige Geschädigte mit Freunden auf dem Heimweg von einem Weinfest. In der Straße An der Bleiche kamen ihnen drei Unbekannte entgegen. Als die Personengruppen aneinander vorbeiliefen, schlug einer aus der Dreier-Gruppe dem Geschädigten kommentarlos ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Gruppe um den Täter in unterschiedliche Richtungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell