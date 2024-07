Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte treten auf Mann ein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.07.2024 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei unbekannte Männer in der Adolf-Kolping-Straße auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten haben und anschließend geflüchtet seien. Vor Ort konnte der 39-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser machte den Beamten gegenüber keine Angaben. Der Mann erlitt mehrere Gesichtsfrakturen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

