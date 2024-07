Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - schwerer Verkehrsunfall auf der A65, Gemarkung Hochdorf

A65, Gemarkung Hochdorf (ots)

Ein Sattelzug und ein Transporter befuhren in genannter Reihenfolge den rechten Fahrstreifen der A65 in Fahrtrichtung Haßloch. Ein Porsche-Fahrer befuhr zeitgleich den linken Fahrstreifen der A65 in gleicher Fahrtrichtung. In Höhe des Kilometers 106 wechselte der Transporter vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei übersah der Fahrer des Transporters den links neben ihm befindlichen Porsche-Fahrer und prallte gegen diesen. Anschließend kam es zu einer weiteren Kollision mit dem Sattelzug. Hierbei kippte der Transporter um und blieb quer über beide Fahrstreifen auf der Fahrbahn liegen. Hierbei wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt. Diese wurden alle in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallörtlichkeit war in der Zeit zwischen 19:29 Uhr bis voraussichtlich 03:30 Uhr in Fahrtrichtung Haßloch zwischen Anschlussstelle Hochdorf-Assenheim und Anschlussstelle Haßloch vollgesperrt.

