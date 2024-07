Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.07.2024 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L516 zwischen Maikammer und Neustadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw-Anhänger-Gespann befuhr die L516 von Neustadt in Richtung Maikammer. Hierbei fiel ein nicht gesicherter Eimer vom Anhänger auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem 36-jährigen Pkw-Fahrer erfasst wurde. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR am Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

