POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Polizeilicher Einsatz wegen vermeintlicher Bedrohung

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.8.2024 kam es gegen 0.30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz auf dem Rebhuhnweg in Vorhelm. Eine 41-Jährige aus dem Kreis Gütersloh solle zwei Personen mit einer Handfeuerwaffe bedrohen, so lautete die Information einer Fachklinik. Die Polizeileitstelle nahm Kontakt zu der Frau auf und konnte sie dazu bewegen, vor das Haus zu gehen. Dort übernahmen Einsatzkräfte die 41-Jährige, fixierten sie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Dieser brachte die kranke Frau unter polizeiliche Begleitung in eine Fachklinik. Laut späterer Angaben weiterer in dem Haus anwesender Personen soll es keine Bedrohung mit einer Waffe gegeben haben.

