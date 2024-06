POL-NI: Exhibitionist

Nienburg (ots) - Rinteln - Am Sonntag, 16.06.2024, gegen 04:07 Uhr, wurden der Polizei Rinteln ausgehobene Kanaldeckel im Bereich der Mindener Straße gemeldet. Auf der Anfahrt in Richtung Todenmann stellten die Einsatzkräfte bereits im Einmündungsbereich Kirschenalle und später in Richtung Holunderweg, ...

mehr