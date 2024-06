Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: gelungener Blaulichttag an der Kapitän-Koldewey-Grundschule

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Bücken (ots)

Am vergangenen Freitag konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Kapitän-Koldewey-Grundschule über ein vielfältiges Angebot im Rahmen des ersten Blaulichttages in der Samtgemeinde Hoya freuen. Bei gutem Wetter und sogar einigen Sonnenstrahlen, folgten die FFW Bücken und der ASB der Einladung der Kontaktbeamtin, Nicole Schuster, des Polizeikommissariats Hoya, um den Kindern an verschiedenen Stationen ihre Arbeit vorzustellen und eventuell sogar Interesse daran zu wecken. Sebastian Schmidt kam mit einem Rettungswagen des ASB. Die Erst- und Zweitklässler konnten alles ausprobieren und sich erklären lassen, was typische Verletzungen z.B. nach einem Fahrradsturz sind, dass Erste Hilfe schon beim Absetzen des Notrufes beginnt oder wie man einen Verband anlegen kann. "Es war gut, da zu sein! Die Kinder haben alle gut mitgemacht und waren voller Faszination.", so Sebastian Schmidt. Die FFW Bücken kam mit 10 Kameradinnen und Kameraden. Geduldig wurde allen Kinder die Ausrüstung der drei mitgebrachten Fahrzeuge erklärt und über den Notruf gesprochen. Zudem konnten sich die Schülerinnen und Schüler beim Brandlöschen ausprobieren und mit der ersten Sicherheitskleidung Hand anlegen. Fasziniert waren alle Kinder vom Rauchsimulator und davon, wie schnell sich der Rauch in Räumen ausbreitet und wie sie sich in einer solchen Situation am sichersten verhalten können. In Kooperation zwischen Feuerwehr und Polizei konnte der "Tote Winkel" auf dem Gelände der Grundschule dargestellt und die Gefahrenstellen aufgezeigt werden. Mit dem eigenen Blick vom Fahrersitz aus gab es viele staunende Gesichter, wenn die Klassenkameraden plötzlich "verschwanden". Abschließend war auf dem Schulhof ein kleiner Fahrradparcours mit Verschwenkungen, einhändigem Fahren und Vollbremsung aufgebaut, an dem sich die Dritt- und Viertklässler ausprobieren konnten. Ob mit dem eigenen oder den Schulfahrrädern, wurde die Strecke auch gerne noch ein weiteres Mal befahren. Und ganz nebenbei wurde noch die Verkehrssicherheit der Fahrräder geprüft und über das Tragen des Fahrradhelms gesprochen. Ein gelungener und informativer Tag mit vielen engagierten Menschen und spannenden Aktionen!(sch)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell