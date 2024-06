Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 14.06.2024 in der Zeit von 17:50 Uhr bis 20:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw VW in Rinteln in der Seetorstraße beim Vorbeifahren einen in Fahrtrichtung Extertalstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Pkw Renault Clio. Beide Pkw sind an den Außenspiegel beschädigt, der VW am rechten Außenspiegel. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich danach unerlaubt in Richtung Innenstadt. Schadenshöhe geschätzt ca. 500,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell