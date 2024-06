Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Donnerstag, 13.06.2024 auf Freitag, 14.06.2024 gelangten bisher unbekannte Täter in der Feldmark/Auenlandschaft in Hohenrode in ein dortiges Gartenhaus und entwendeten Arbeits- und Sportgeräte im Wert von ca. 300,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell