POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Uchte (ots) - (Voß) In den frühen Morgenstunden des 14.06.2024 befuhr ein 55-Jähriger Liebenauer mit seinem Linienbus den Hammer Kirchweg in Uchte in Fahrtrichtung Ortsmitte, als ein 46-Jähriger Radfahrer aus Uchte unvermittelt von rechts aus dem Eichenweg kam und links abbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen Bus und Radfahrer, wodurch der Radfahrer ...

