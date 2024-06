Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung

Auetal (ots)

(ne) In Kathrinhagen in der Straße An der Trift wurde im Zeitraum von Donnerstag, 13.06.2024, ca. 19:30 Uhr bis Freitag, 14.06.2024, 08:15 Uhr vermutlich durch unbekannte Personen mittels eines Steinwurfes eine größere Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090 oder die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell